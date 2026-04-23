ЄС затвердив кредит для України на €90 млрд і 20-й пакет санкцій проти Росії

Рада Європейського Союзу затвердила кредит для України на €90 мільярдів і 20-й пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомляє кіпрське головування в ЄС.

У Раді ЄС додали, що перші виплати по кредиту почнуться якомога швидше — у другому кварталі 2026 року. Зеленський раніше казав, що Україна розраховує отримати перший транш кредиту від ЄС до кінця травня — початку червня.

€30 мільярдів підуть на макроекономічну підтримку, решта — на оборону. Президент наголосив, що кошти направлять, зокрема, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів, яку в Україні ще не виробляють, а також на підготовку енергетики та критичної інфраструктури до наступної зими.

У Мінфіні додали, що кредит розрахований на 2026—2027 роки. Цього року, як очікується, Україна отримає €16,7 мільярда на бюджетну підтримку та €28,3 мільярда на оборонні потреби.

Кредит на €90 мільярдів від ЄС

У грудні 2025 року лідери ЄС схвалили рішення надати Україні кредит на €90 мільярдів у 2026—2027 роках. 11 лютого Європейський парламент підтримав це рішення.

Тривалий час Угорщина блокувала кредит Україні через зупинку транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба». Україна пояснювала, що це сталось через російські атаки, але Угорщина й Словаччина вважали, що трубопровід не пошкоджений.

Зрештою березні Україна погодилась на допомогу ЄС, щоб відремонтувати трубопровід «Дружба», а 21 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що ремонт завершений. Вранці 22 квітня на українській ділянці нафтопроводу почали підвищувати тиск і заповнювати систему нафтою, а 23 квітня Словаччина вже отримала перші поставки.