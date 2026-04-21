«Слідство.Інфо»: Поліцейська, яку звинувачують у втечі під час стрілянини в Києві, не працює патрульною і була медикинею під час Революції гідності

Поліцейська Анна Дудіна, яку підозрюють у службовій недбалості через дії під час стрілянини в Києві 18 квітня, не працює у патрульній поліції. Але її викликали через нестачу людей.

Про це йдеться у матеріалі «Слідства.Інфо».

Сьогодні суд відправив її і напарника Михайла Дробницького під варту на 60 днів з альтернативою застави у 266 тисяч гривень. У суді Дудіна сказала, що не працює патрульною з 2019 року. Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві особового складу у понад 60%.

За словами поліцейської, того дня вона працювала на Байковому цвинтарі — забезпечувала порядок під час поминальних днів.

Декларація жінки підтверджує, що вона не працює патрульною. Вона працює старшою інспекторкою з питань житлового забезпечення в Управлінні патрульної поліції Києва.

Також журналісти «Слідства.Інфо» зʼясували, що під час подій Революції гідності Дудіна була медикинею на Майдані, і знайшли її фото тих часів. Жінка розповіла, що за першою освітою — реабілітолог.

Стрілянина в Києві: що відомо

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих, а потім забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той убив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

У результаті стрілянини загинули 7 людей, постраждали 14. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив право на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан. Слідство має встановити, хто видав йому цей документ.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Тепер Жуков — радник голови Нацполіції.

20 квітня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру в службовій недбалості двом патрульним поліцейським. Їм загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко 21 квітня розповів, що стрілянина почалася зі сварки з сусідом, а перші постріли пролунали з травматичного пістолета біля підʼїзду. Потім чоловік повернувся у квартиру, забрав карабін, підпалив квартиру і вийшов на вулицю.