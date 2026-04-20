Російський дрон атакував будинок радника міністра оборони Бескрестнова, він поранений

Через російську атаку постраждав радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов.
Про атаку сам радник розповів у Facebook.
За його словами, керований реактивний «Шахед» врізався в стіну його будинку, дім зруйнований. Сам Бескрестнов поранений.
- У ніч проти 20 квітня росіяни запустили по Україні 142 ударних дрони. Під атакою були Київщина, Харківщина та Дніпропетровщина. Росіяни били і по енергетиці — через це без світла споживачі в Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській і Херсонській областях.