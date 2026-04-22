За обох поліцейських, яких підозрюють у втечі під час стрілянини в Києві, внесли заставу

За поліцейських Михайла Дробницького і Анну Дудіну, яких підозрюють у службовій недбалості під час стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня, внесли заставу.

Це підтвердили «Суспільному» в Київській міській прокуратурі.

Напередодні, 21 квітня, Печерський суд Києва відправив їх на 60 діб у СІЗО з альтернативою застави у 266 тисяч гривень. Обоє правоохоронців свою вину не визнали.

Журналісти «Слідство.Інфо» зʼясували, що Дудіна насправді працює в поліції не патрульною, а старшою інспекторкою з питань житлового забезпечення. Її залучили до чергування як підсилення через нестачу в Києві понад 60% патрульних.