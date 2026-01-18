Підозра Юлії Тимошенко, призначення нових міністрів і надзвичайна ситуація в енергетиці. Головне за тиждень

Цього тижня Верховна Рада підтримала призначення нових міністрів оборони та енергетики — Михайла Федорова і Дениса Шмигаля, а також продовжила дію воєнного стану і мобілізації в Україні.

Голові фракції «Батьківщина» Юлії Тимошенко повідомили підозру в підкупі нардепів, а в Києві на тлі надзвичайного стану в енергетиці ввели нові правила комендантської години.

«Бабель» зібрав головні новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Звільнення голів Міноборони, Мінцифри та СБУ

Верховна Рада 13 січня звільнила двох міністрів — голів Міноборони та Мінцифри Дениса Шмигаля та Михайла Федорова, а також голову СБУ Василя Малюка.

Притому відставку Малюка Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав лише з другої спроби. Василь Малюк залишиться в системі Служби безпеки, але поки що невідомо, на якій посаді. Обовʼязки голови СБУ зараз тимчасово виконує начальник Центру спецоперацій «А» Євген Хмара.

Нові міністри оборони, енергетики та керівник Фонду держмайна

Вже 14 січня Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Міністерство цифрової трансформації тепер тимчасово очолить Олександр Борняков, який був заступником попереднього міністра Федорова.

Крім того, депутати проголосували за призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики та першим віцепремʼєр-міністром. А головою Фонду державного майна України став уже колишній депутат від «Слуги народу» Дмитро Наталуха.

Дмитро Наталуха / Facebook

Продовження воєнного стану і мобілізації

14 січня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні на 90 діб — до 4 травня 2026 року, починаючи з 3 лютого.

Таке рішення ухвалили вже 18-й раз з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Підозра в хабарництві Юлії Тимошенко

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій. Зʼясувалося, що йдеться про Юлію Тимошенко — лідерку фракції «Батьківщина».

Слідство стверджує: у грудні 2025 року нардепка ініціювала переговори з окремими депутатами, щоб регулярно платити їм за потрібні голосування в Раді. НАБУ опублікувало аудіозаписи, на яких, як стверджується, Тимошенко обговорює цей процес із невідомим колегою.

Сама Тимошенко підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Усі звинувачення нардепка відкинула і додала, що в неї забрали телефони, парламентські документи та «особисті заощадження».

14 січня Юлії Тимошенко повідомили про підозру в хабарництві. Покарання — позбавлення волі від пʼяти до десяти років. Згодом суд призначив нардепці 33 мільйони гривень застави.

НАБУ

Надзвичайний стан в енергетиці та нові правила комендантської години у Києві

Президент Володимир Зеленський 14 січня оголосив, що в українській енергетиці запровадять режим надзвичайної ситуації. Уже 16 січня Кабінет міністрів ухвалив зміни, які дозволяють регіонам вводити гнучкі правила комендантської години на цей період.

Бізнесу, який виконує функції Пунктів незламності, дозволили працювати і вночі. Йдеться про ТРЦ, заклади, магазини, аптеки й заправки, де є автономне живлення, опалення, стабільний зв’язок та безкоштовний гарячий чай. До них громадяни можуть приходити і приїжджати на своїх автівках у будь-який час без перепусток.

Зокрема, такі правила вже почали діяти в Києві — там через російські обстріли та холодну погоду найскладніша ситуація зі світлом і опаленням. Також із 17 січня в столиці дозволили працювати таксі в комендантську годину.

Getty Images / «Бабель»

Нові погрози Дональда Трампа через Гренландію

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США. Документ уповноважує президента США Дональда Трампа «вжити будь-яких заходів» для анексії або придбання Гренландії.

Медіа писали, що держсекретарю США Марко Рубіо вже доручили підготувати пропозицію купівлі острова — це може обійтися Штатам у $700 мільярдів. Водночас Трамп заявив, що Гренландія необхідна США задля створення «Золотого купола», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому.

Після чергових погроз президента США Данія ініціювала військові навчання спільно з європейськими партнерами.

Тим часом Дональд Трамп пригрозив тарифами країнам, які не підтримають контроль США над Гренландією. Зокрема, за його словами, з лютого США запровадять мита для Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Британії, Нідерландів і Фінляндії.

Перший запуск 5G-звʼязку в Україні

12 січня в центрі Львова вперше офіційно запрацював мобільний звʼязок 5G зі швидкістю передачі даних близько 500 Мбіт/с.

Надалі мережу планують розширювати — у січні пілотний 5G запрацює в Бородянці, у лютому — у Харкові, а згодом і в інших містах України.