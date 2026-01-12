В Україні вперше запустили звʼязок 5G, який працює в центрі Львова

У центрі Львова вперше офіційно запрацював мобільний звʼязок 5G зі швидкістю передачі даних близько 500 Мбіт/с. Щоб отримати доступ до 5G, потрібно мати смартфон із підтримкою 5G та бути в зоні покриття.

Про це пише міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Львів став технологічною лабораторією, адже місто має один з найвищих показників проникнення 5G-ready смартфонів в Україні. На старті встановили понад 20 базових станцій 5G, щоб відпрацювати всі технічні моменти перед масштабуванням.

Мережу планують розширювати після погодження з Генеральним штабом ЗСУ та успішного тестування. Уже в січні пілотний 5G запрацює в Бородянці, у лютому — у Харкові, а згодом і в інших містах України.

Головною відмінністю 5G від 4G є швидкість роботи — якщо для бездротового інтернету четвертого покоління максимальна швидкість передачі даних досягає 10 Мбіт/с, то для пʼятого ця швидкість зростає мінімум до 100 Мбіт/с.

Восени 2020 року уряд затвердив План розвитку 5G в Україні. Оголосити тендер на частоти планували в жовтні 2021 року, але згодом дату перенесли на рік, однак повномасштабна війна змусила відкласти плани з міркувань безпеки.

Пʼяте покоління мобільних мереж 5G вперше в тестовому режимі запустив мобільний оператор Vodafone у 2024 році. Інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку.

У листопаді 2024 року уряд вніс зміни до постанови про використання радіочастот. Так почали запроваджувати проєкт 5G у трьох українських містах. Також постанова забезпечує більшу гнучкість для операторів — частоти 2100 МГц відтоді можна використовувати не тільки для 3G, але й для 2G або 4G.