В Україні вперше запустили 5G — поки що в тестовому режимі

В Україні вперше в тестовому режимі запустили пʼяте покоління мобільних мереж — 5G. Це зробив мобільний оператор Vodafone.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Інноваційний центр «Промприлад» в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює», — зазначив він.

Федоров наголосив, що зараз 5G працює в понад 90 країнах світу, а ЄС планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року.