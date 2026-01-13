НАБУ і САП ведуть слідство щодо Юлії Тимошенко — джерела «Бабеля»

НАБУ і САП ввечері 13 січня повідомили, що викрили голову однієї з фракцій у Верховній Раді на пропозиції неправомірної вигоди кільком народним депутатам з інших фракцій. Там стверджують, що підкуп пропонували за голосування щодо конкретних законопроєктів.

Два джерела (одне з Верховної Ради, а інше — наближене до антикорупційних органів) підтвердили «Бабелю» що мова йде про голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Попередньо антикорупційні органи кваліфікують справу як пропозицію неправомірної вигоди службовій особі, що займає особливо важливе становище. Це карається позбавленням волі від пʼяти до десяти років з можливою конфіскацією майна.