Комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення голови СБУ Малюка

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 13 січня з другої спроби підтримав звільнення голови СБУ Василя Малюка.

Про це повідомила нардепка від «Європейської солідарності», член комітету Ірина Фріз.

За були 12 депутатів, пʼять — проти, один утримався.

За словами нардепа від «Голосу» Ярослава Железняка, сьогодні за звільнення Малюка голосуватимуть у парламенті.

Кадрові зміни у владі

Зеленський розпочав рік з оновлення керівного складу України. Спершу він заявив, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.

Тепер перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником Буданова в ОП. Міністрові оборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. А крісло міністра оборони отримає чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

4 січня Зеленський підписав указ про призначення Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної прикордонної служби України. Екскерівник ДПСУ Сергій Дейнеко стане радником міністра внутрішніх справ.

5 січня Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента України. Того ж дня Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ. Замість нього тепер буде начальник Центру спецоперацій «А» Євген Хмара.

Уже 8 січня Зеленський підписав укази про призначення нових голів Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької обласних державних адміністрацій.