Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Сергія Кислиці першим заступником керівника Офісу президента України.

Відповідний документ оприлюднили на сайті ОП.

До цього Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України та тривалий час працював у США. За словами Зеленського, його призначення має посилити роботу України з міжнародними партнерами.

Указ підписано 5 січня.