Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони

Президент України Володимир Зеленський запропонував голові Мінцифри Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

За його словами, чинний голова відомства Денис Шмигаль займатиметься іншим напрямком роботи.

«Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були проблеми, які не варто залишати в новому році, тому — хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення в інституціях», — сказав він.

Михайло Федоров очолював Міністерство цифрової трансформації України з 29 серпня 2019 року. Денис Шмигаль обіймав посаду міністра оборони України із 17 липня 2025 року.

Раніше 2 січня Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова головою Офісу президента, а Олега Іващенка — начальником Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).