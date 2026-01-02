Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони

Президент України Володимир Зеленський запропонував голові Мінцифри Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони.
Про це він сказав у вечірньому зверненні.
За його словами, чинний голова відомства Денис Шмигаль займатиметься іншим напрямком роботи.
«Минулого року були й хороші результати державних інституцій, які треба зробити більшими. Були проблеми, які не варто залишати в новому році, тому — хвиля змін кадрових, і будуть ще рішення в інституціях», — сказав він.
Михайло Федоров очолював Міністерство цифрової трансформації України з 29 серпня 2019 року. Денис Шмигаль обіймав посаду міністра оборони України із 17 липня 2025 року.
Раніше 2 січня Зеленський підписав укази про призначення Кирила Буданова головою Офісу президента, а Олега Іващенка — начальником Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).
- Президент зазначив, що Іващенко очолить ГУР. Крім того, він анонсував заміну керівника Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Нову кандидатуру представить Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Водночас нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.