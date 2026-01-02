Зеленський підписав укази про призначення Буданова головою ОП, а Іващенка — керівником ГУР

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Кирила Буданова головою Офісу президента, а Олега Іващенка — начальником Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).

Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті Офісу президента.

Усі документи датовані 2 січня:

Указ № 3/2026 — про звільнення Кирила Буданова з посади начальника ГУР Міноборони України.

Указ № 5/2026 — про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України.

Указ № 6/2026 — про звільнення Олега Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

Указ № 7/2026 — про призначення Олега Іващенка начальником Головного управління розвідки Міноборони України.