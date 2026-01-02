Зеленський підписав укази про призначення Буданова головою ОП, а Іващенка — керівником ГУР

Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Кирила Буданова головою Офісу президента, а Олега Іващенка — начальником Головного управління розвідки Міноборони (ГУР).
Про це йдеться в указах, оприлюднених на сайті Офісу президента.
Усі документи датовані 2 січня:
- Указ № 3/2026 — про звільнення Кирила Буданова з посади начальника ГУР Міноборони України.
- Указ № 5/2026 — про призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України.
- Указ № 6/2026 — про звільнення Олега Іващенка з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.
- Указ № 7/2026 — про призначення Олега Іващенка начальником Головного управління розвідки Міноборони України.
- Раніше 2 січня Зеленський оголосив, що новим головою Офісу президента замість Андрія Єрмака стане Кирило Буданов. В Офісі журналістам розповіли, що зараз «пішли всі формальні процедури» із цього питання.
- Президент зазначив, що Іващенко очолить ГУР. Крім того, він анонсував заміну керівника Державної прикордонної служби України (ДПСУ). Нову кандидатуру представить Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Водночас нинішній керівник ДПСУ Сергій Дейнеко продовжить роботу в системі МВС.