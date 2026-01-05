Василь Малюк іде з посади голови СБУ: хто очолить відомство замість нього (оновлено)

Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк заявив, що залишає свою посаду.

Його заяву оприлюднила СБУ у телеграмі.

Він заявив, що залишиться в системі СБУ, аби «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня».

«Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба — запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує президент України у сфері оборони, і я дякую йому», — йдеться у заяві.

Радник президента України Дмитро Литвин повідомив, що тимчасово виконувати обов’язки голови СБУ буде Євген Хмара. Відповідний указ зʼявився на сайті ОП.

Раніше Хмара був начальником Центру спецоперацій «А». У 2023 році він керував операцією з визволення острова Зміїний від росіян.

Президент Володимир Зеленський вже обговорив із Хмарою масштабування досвіду українських спецпризначенців та майбутні операції.

Раніше джерело в Офісі президента повідомило «Бабелю», що Зеленський хоче, щоб Малюк зосередився безпосередньо на бойових операціях.

Також, за даними джерела, президент обговорює зі співробітниками СБУ, які напрями роботи служби можна посилити.

Напередодні командири звернулися до президента з проханням не звільняти Василя Малюка.

Кадрові зміни Зеленського

Президент Володимир Зеленський розпочав рік з оновлення керівного складу України. Спершу він заявив, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.

Тепер перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником Буданова в ОП. Міністрові оборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував стати міністром енергетики і першим віцепремʼєр-міністром.

А натомість крісло міністра оборони отримає чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільника Державної прикордонної служби України. За словами Зеленського, під керівництвом Сергія Дейнека ДПСУ «пройшла значний шлях розвитку й посилення», але є потреба в зміні підходів у роботі служби.

4 січня Зеленський підписав указ про призначення Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної прикордонної служби України.

5 січня Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента України.