Сергій Кислиця стане заступником голови Офісу президента

Першим заступником голови Офісу президента стане дипломат і переговорник Сергій Кислиця.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Кислиця продовжить роботу і в переговорному процесі, додав президент. Зараз Кислиця — перший заступник голови МЗС. Указу про нове призначення Кислиці на сайті ОП поки нема.

Кислиця має 30-річний досвід роботи дипломатом. З 2020 по 2025 рік він був постійним представником України в ООН, а до того — заступником міністра закордонних справ.