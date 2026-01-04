Головою ДПСУ тимчасово стане Валерій Вавринюк

Президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної прикордонної служби України.

Про це йдеться в указі на сайті президента України.

З 20 жовтня 2025 року Вавринюка призначили першим заступником голови ДПСУ. До того він був начальником Східного регіонального управління, а з 2023-го — начальником Західного регіонального управління ДПСУ.

Сергія Дейнека президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови ДПСУ, йдеться в іншому указі. Тепер він буде радником міністра внутрішніх справ України, заявив голова МВС Ігор Клименко.

Кадрові зміни Зеленського

Президент Володимир Зеленський розпочав рік з оновлення керівного складу України. Спершу він заявив, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.

Тепер перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником Буданова в ОП. Міністрові оборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. А натомість крісло міністра оборони отримає чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільника Державної прикордонної служби України. За словами Зеленського, під керівництвом Дейнека ДПСУ «пройшла значний шлях розвитку й посилення», але є потреба в зміні підходів у роботі Служби.