Зеленський призначив нових голів Полтавської, Дніпропетровської, Вінницької та Чернівецької ОДА

Президент Володимир Зеленський підписав укази про призначення нових голів Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької Обласних державних адміністрацій.

Про це йдеться в указах № 31/2026, № 32/2026, № 33/2026, № 34/2026, № 35/2026, № 36/2026, № 37/2026 та № 38/2026.

Руслана Осипенка призначили керівником Чернівецької ОДА. Натомість іншим указом звільнили Руслана Запарянюка. Також замість Владислава Гайваненка тепер головою Дніпровської ОДА буде Олександр Ганжа.

Новою головою Полтавської ОДА буде Віталій Дяківнич, а начальницею Вінницької ОДА — Наталя Заболотна. Укази про звільнення колишніх голів цих адміністрацій ще не зʼявилися.

Також на сайті опублікували документ, яким звільнили з посади В’ячеслава Негоду — начальника Тернопільської Обласної державної адміністрації. Хто буде замість нього — поки невідомо.

Кадрові зміни Зеленського

Президент Володимир Зеленський розпочав рік з оновлення керівного складу України. Спершу він заявив, що з 2 січня Офіс президента очолює Кирило Буданов, який раніше був керівником Головного управління розвідки (тепер ГУР очолює колишній голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко). Він змінив на цій посаді Андрія Єрмака, якого звільнили 28 листопада.

Тепер перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця стане першим заступником Буданова в ОП. Міністрові оборони Денису Шмигалю Зеленський запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики. А натомість крісло міністра оборони отримає чинний міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Напередодні президент Володимир Зеленський анонсував зміну очільника Державної прикордонної служби України. За словами Зеленського, під керівництвом Сергія Дейнека ДПСУ «пройшла значний шлях розвитку й посилення», але є потреба в зміні підходів у роботі Служби.

4 січня Зеленський підписав указ про призначення Валерія Вавринюка тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Державної прикордонної служби України.

5 січня Сергія Кислицю призначили першим заступником керівника Офісу президента України. Того ж дня Василь Малюк заявив, що іде з посади голови СБУ. Замість нього тепер буде Євген Хмара.