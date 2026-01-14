Михайла Федорова призначили міністром оборони України

Верховна Рада підтримала призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України.

Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради 14 січня.

За відповідне рішення проголосували 277 депутатів, 8 нардепів утрималися.

Під час промови з трибуни парламенту Федоров розповів про свої плани на посаді голови Міноборони.

«Я йду на посаду міністра оборони не як міністр, який побудував цифрову державу та створив «Дію», а як людина, команда якої з 2022 року багато часу працювала на війну», — сказав він і додав, що наразі є потреба у комплексних змінах в організаційній структурі армії.

Серед проблем, які заважають військовим на передовій і вимагають вирішення, Федоров назвав «паперову» армію, радянські підходи, надмірну бюрократію та збої в забезпеченні фронту.

Також Михайло Федоров анонсував аудит глибокий аудит Міноборони та ЗСУ, «щоб знайти додаткові можливості для покращення фінансового і соціального рівня забезпечення військових».

«Потрібно швидко, раз і назавжди змінити систему підготовки українських військовослужбовців. Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми й при цьому зберегти обороноздатність країни», — зазначив новий міністр оборони.

За його словами, ціль для Міноборони на 2026 рік — збільшити обсяги міжнародної військової допомоги та інтегрувати науково-дослідницький потенціал партнерів. Фундаментом нового Міністерства оборони Федоров назвав антикорупцію.

Ще одна амбітна мета роботи Міноборони, за його словами, — зробити Україну першою країною у світі, яка зможе прогнозувати та нейтралізувати ворожі атаки за допомогою штучного інтелекту.

Також новий міністр оборони наголосив на важливості створення української системи ППО та артпострілу з лазерним наведенням.