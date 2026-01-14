Головою Фонду держмайна призначили Дмитра Наталуху

Верховна Рада проголосувала за призначення народного депутата від «Слуги народу» Дмитра Наталухи головою Фонду державного майна України.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради 14 січня.

Відповідне рішення підтримали 244 нардепи. Також Наталуха склав свій депутатський мандат.

Перед голосуванням премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що на посаді голови Фонду держмайна Наталуха «зможе забезпечити стратегічний та ефективний підхід до управління держактивами».

Дмитро Наталуха працює у Верховній Раді з 2019 року. Він є головою парламентського Комітету з питань економічного розвитку. До політики займався бізнесом і консалтингом, має освіту у сфері міжнародної економіки.

У листопаді 2025 року, після викриття масштабної корупційної схеми в «Енергоатомі», премʼєрка Юлія Свириденко анонсувала оновлення та перевірку державних органів в енергетичній та оборонній сферах. Зокрема, йшлося і про Фонд держмайна. Тоді ж президент Володимир Зеленський доручив представити у Верховній Раді кандидата на посаду керівника Фонду.

Колишнього голову Фонду держмайна Віталія Коваля звільнили в листопаді 2024 року. Відтоді його обовʼязки виконувала Іванна Смачило.