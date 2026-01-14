Юлії Тимошенко вручили підозру в хабарництві

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» отримала підозру в хабарництві.

Про це повідомили джерела «Бабеля» у правоохоронних органах.

Підозру оголосили за ст. 369 Кримінального кодексу (пропозиція або надання хабаря службовій особі). Правоохоронці подаватимуть клопотання про обрання нардепці запобіжного заходу.

У САП підтвердили, що Тимошенко оголосили підозру, й уточнили статтю — ч. 4 ст. 369. За даними слідства, у грудні 2025 року вона ініціювала переговори з окремими нардепами, щоб регулярно платити їм за голосування.

Ішлося не про разові домовленості, а про регулярну співпрацю, що передбачала виплати наперед і була розрахована на тривалий період.

Народним депутатам мали надходити вказівки, як голосувати, а в окремих випадках — що потрібно утриматись чи не голосувати.

НАБУ і САП також оприлюднили записи прослуховування розмови нібито Тимошенко з нардепом, де вона російською мовою пошепки пояснює, як і за що голосувати: «Ми платимо десять за дві сесії. Платимо передплатою. Якщо ми з вами домовимося, ми фіксуємо, хто з вами буде разом».

«Бажано, щоб не було збоїв. Бо у нас все звʼязано. Тобто ми хочемо грохнути цю більшість, тому ми не маємо давати їм ніяких люфтів. Тому поговоріть з товаришами. Звісно, штрафних санкцій ніяких не буде», — пояснює підозрювана своєму співрозмовнику.

Слідство зафіксувало, що Тимошенко з нардепами обговорювала передачу коштів у месенджері Signal. Там же вона давала інструкції про голосування. Вони стосувалися не лише законопроєктів, але й кадрових рішень парламенту.

Зокрема, правоохоронці знайшли повідомлення Тимошенко, де вона надсилає інструкцію щодо голосування за останні кадрові зміни в уряді — призначення Михайла Федорова на посаду міністра оборони і Дениса Шмигаля на посаду голови Міненерго та відставку Василя Малюка з посади керівника СБУ.

Що передувало

13 січня НАБУ і САП заявили, що керівник однієї з фракцій у Верховній Раді пропонував «купити» голоси нардепів з інших фракцій.

Два джерела (одне з Верховної Ради, друге — наближене до антикорупційних органів) підтвердили «Бабелю», що йдеться про голову фракції «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Тимошенко підтвердила, що всю ніч з 13 на 14 січня в партійному офісі «Батьківщини» тривали обшуки. Будь-які звинувачення нардепка відкинула. Вона додала, що у неї забрали телефони, парламентські документи та особисті заощадження.