Новини

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили ще на 90 днів

Автор:
Світлана Кравченко
Дата:

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжили на 90 діб вже 18-й раз.

Про це стало відомо з трансляції засідання Ради 14 січня.

Воєнний стан і мобілізація в Україні триватимуть до 4 травня 2026 року. Рішення набуде чинності 3 лютого.

Відповідні проєкти № 14366 та № 14367 підтримали 330 і 312 депутатів відповідно. Тепер закони мають підписати голова Верховної Ради та президент.

  • Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобов’язаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призивати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.