Мінцифри отримав тимчасового керівника. Хто він

Міністерство цифрової трансформації тимчасово очолить Олександр Борняков, який був заступником попереднього міністра Михайла Федорова.

Про це йдеться на сайті уряду.

Борняков є частиною команди Мінцифри з перших днів його роботи. Відповідав за розробку і запуск спеціального правового режиму для IT-компаній «Дія.City», проєкт електронного резидентства uResidency та розвиток екосистеми стартапів.

Останнім часом Борняков опікувався узгодженням цифрових політик України зі стандартами ЄС і координував роботу оборонного кластера Brave1.