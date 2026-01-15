Мінцифри отримав тимчасового керівника. Хто він

Міністерство цифрової трансформації тимчасово очолить Олександр Борняков, який був заступником попереднього міністра Михайла Федорова.
Про це йдеться на сайті уряду.
Борняков є частиною команди Мінцифри з перших днів його роботи. Відповідав за розробку і запуск спеціального правового режиму для IT-компаній «Дія.City», проєкт електронного резидентства uResidency та розвиток екосистеми стартапів.
Останнім часом Борняков опікувався узгодженням цифрових політик України зі стандартами ЄС і координував роботу оборонного кластера Brave1.
- 13 січня Верховна Рада звільнила Федорова з посади першого віцепремʼєра — міністра цифрової трансформації. До цього часу він лишався останнім міністром оригінального складу Кабміну з 2019 року, який зберігав свою посаду.
- Наступного дня, 14 січня, Федорова призначили міністром оборони.