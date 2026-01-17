У Києві оновили правила комендантської години. Що додали

Рада оборони Києва ухвалила оновлені правила комендантської години на виконання розпорядження уряду.

Про це повідомив голова Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Комендантська година не скасовується, але з’являються важливі винятки. Відтепер кияни можуть пересуватися пішки або на приватному транспорті, зокрема таксі, щоб дістатися додому або до Пункту незламності.

Пункти незламності тепер можуть працювати цілодобово. Вони забезпечують тепло, світло, зв’язок, воду та гарячий чай. Це стосується як муніципальних закладів, так і бізнесу, який готовий допомагати містянам.

Міська влада наголошує, що Пункти незламності перевірятимуть регулярно — вони мають бути реально працюючими місцями підтримки для людей.

Безпека залишається пріоритетом: патрулювання міста посилюється, і пересування можливе лише з паспортом, військовозобов’язаним потрібен військово-обліковий документ.

Напередодні, 14 січня, президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду переглянути правила комендантської години на час надзвичайно холодної погоди. За його словами, це мають зробити, щоб люди мали більше можливостей користуватися Пунктами незламності, а бізнес — планувати роботу з огляду на ситуацію в енергосистемі.