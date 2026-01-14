NBC News: Держсекретарю США Рубіо доручили підготувати пропозицію про купівлю Гренландії. Це може коштувати $700 млрд

Купівля острова Гренландія може обійтися США у $700 мільярдів, якщо президенту Дональду Трампу вдасться домовитися про це з Данією. Державному секретарю Марко Рубіо вже доручили підготувати відповідну пропозицію.

Про це пише NBC News із посиланням на джерела.

Оцінку вартості ймовірної купівлі острова Штатами підготували вчені та колишні американські чиновники. Потенційна ціна — $700 мільярдів — перевищує половину річного бюджету Міністерства оборони США.

Високопосадовець Білого дому розповів журналістам, що держсекретарю Рубіо доручили найближчими тижнями підготувати пропозицію стосовно купівлі острова, назвавши такий план «високим пріоритетом» для Дональда Трампа.

Також NBC News пише, що США розглядають альтернативний сценарій укладення з Гренландією так званого договору про вільну асоціацію. Така угода передбачала б фінансову допомогу США в обмін на дозвіл присутності на острові американських військ.

Подібні угоди Вашингтон уже має з кількома острівними державами Тихого океану. Цей варіант може бути значно дешевшим, ніж купівля острова.

У середу, 14 січня, Марко Рубіо та віцепрезидент США Джей Ді Венс мають зустрітися з представниками Данії та Гренландії у Вашингтоні, «щоб краще зрозуміти наміри та пропозиції президента США».

Голова МЗС Гренландії Вівіан Моцфельдт після прибуття до столиці США заявила, що острів не хоче, щоб «ним володіли та управляли Сполучені Штати».

Перед цим Трамп заявив, що Гренландія необхідна США задля створення «золотого купола», і наголосив, що НАТО має сприяти цьому.

«Якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія чи Китай, а цього не може статися. Без величезної могутності США НАТО навіть близько не було б ефективною силою чи стримуючим фактором. НАТО стане набагато більш грізним та ефективним, коли Гренландія перебуватиме в руках Сполучених Штатів. Все інше — неприйнятно», — написав президент США у соцмережі Truth Social 14 січня.

Після погроз Трампа Данія вирішила направити додаткову техніку та війська до Гренландії, пише данське видання DR.

Спочатку на острів відправили так зване передове командування. Його завдання — забезпечити готовність логістики та місцевих умов до можливого прибуття основних сил Данії пізніше.

За даними медіа, йдеться, зокрема, про солдатів із підрозділів сухопутних військ, які мають посилити військову присутність Збройних сил Данії в Гренландії.

Значна частина інших сил данського війська, зокрема бойові підрозділи сухопутних військ, пов’язані військовими зобов’язаннями в країнах Балтії.

«Зараз ми рухаємося вперед у питанні постійної присутності в Гренландії данських сил оборони, а також сил інших держав. Ми бачили у 2025 році, як інші країни НАТО брали участь у навчаннях та тренуваннях у Гренландії, ми побачимо це й у 2026 році», — заявив міністр оборони Данії Трельс Лунд Поульсен.

Гренландія і США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над найбільшим островом у світі Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. А згодом знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

У відповідь прем’єрка Данії Метте Фредеріксен закликала президента США «припинити погрози». Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США.

У листопаді МЗС Данії заявило, що запустило «нічну варту», аби відстежувати заяви та дії Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Reuters 8 січня писало, що адміністрація Трампа обговорює можливість платити гренландцям від $10 000 до $100 000, щоб вони захотіли приєднатися до США.

13 січня конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт, який передбачає анексію Гренландії та надання їй статусу 51-го штату США.