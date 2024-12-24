Данія посилює оборону Гренландії — Трамп хоче купити її

Уряд Данії суттєво збільшує витрати на оборону Гренландії. Це рішення ухвалили на тлі заяви обраного президента США Дональда Трампа, що той хоче купити арктичну територію.

Про це передає BBC.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен сказав, що на захист Гренландії виділять щонайменше $1,5 мільярда. Це дозволить купити два нові інспекційні кораблі, два безпілотники великої дальності та дві додаткові упряжки для собак.

Також нове фінансування спрямують на збільшення персоналу Арктичного командування в столиці Нуук і модернізацію одного з трьох основних цивільних аеропортів Гренландії, який обслуговує також надзвукові винищувачі F-35.

«Ми не інвестували достатньо в Арктику протягом багатьох років, тепер ми плануємо посилити присутність», — сказав міністр.

Досі Данія повільно розширювала військову присутність у Гренландії. Аналітики вважають, що якщо Данія не зможе захистити води навколо території від зазіхань Китаю та Росії, тоді вимоги США про більший контроль над Гренландією, імовірно, зростуть.

Майор армії Стін Кʼєргаард з Академії оборони Данії припускає можливість, що Трамп мав намір змусити Данію посилити оборону Гренландії.

«Я вважаю, що Трамп розумний… Він змушує Данію надавати пріоритет своїм арктичним військовим можливостям», — додав Кʼєргаард.

Гренландія — це найбільший острів у світі та автономна територія Данії з великими запасами корисних копалин і нафти, а також стратегічними обʼєктами, зокрема американськими.