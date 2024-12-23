Трамп погрожує забрати Панамський канал і купити Гренландію

Обраний президент США Дональд Трамп пригрозив відновити контроль над Панамським каналом і купити Гренландію.

Про це Трамп заявив на заході AmericaFest 2024 у Фініксі, передає Reuters.

Панамський канал — це судноплавний канал, що зʼєднує Панамську затоку Тихого океану з Карибським морем і Атлантичним океаном, він розташований на території Панами. На канал припадає 2,5% світової морської торгівлі, а за рік через нього проходять до 14 тисяч суден.

Панамський канал має важливе значення для імпорту автомобілів та інших комерційних товарів з Азії до США і для експорту американських товарів, зокрема природного газу. У 1920 році США побудували Панамський канал, а в 1999 році передали його під повний контроль Панами.

«Якщо принципів, як моральних, так і юридичних, цього великодушного подарунка [з боку США] не дотримуватимуть, ми потребуватимемо, щоб нам повністю повернули Панамський канал, швидко і без питань», — заявив Трамп.

За словами Трампа, Панама встановила надмірно високі тарифи за користування каналом, а Китай впливає на режим його роботи. Reuters пише, що Китай не контролює канал і не управляє ним. Але дочірня компанія гонконгської CK Hutchison Holdings управляє двома портами, розташованими на входах у канал.

Після AmericaFest 2024 Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social згенеровану штучним інтелектом картинку Панамського каналу з американським прапором, що майорить на вітрі.

Truth Social

«Вітаємо у Каналі Сполучених Штатів», — написав Трамп.

Після виступу Трампа президент Панами Хосе Рауль Муліно написав, що незалежність Панами не підлягає обговоренню, а Китай ніяк не впливає на управління каналом. Також Муліно захистив встановлення тарифів за прохід через канал — каже, що це не примха, а необхідність.

«Кожен квадратний метр Панамського каналу і прилеглої території належить Панамі і буде належати їй і надалі», — сказав Муліно. У відповідь, як пише Reuters, Трамп заявив: «Це ми ще подивимося!»

Дональд Трамп не вперше розглядає можливість територіальної експансії. Він обрав на посаду посла США в Данії Кена Хоурі і, представляючи його, повернувся до теми купівлі Гренландії в Данії:

«З метою національної безпеки і свободи в усьому світі США вважають, що володіння і контроль над Гренландією — це абсолютна необхідність», — написав Трамп.

Гренландія — це найбільший острів у світі та автономна територія Данії. Під час свого першого президентського терміну (2017—2021) Трамп уже виступав за те, щоб купити Гренландію. Але Данія публічно відмовила йому до того, як він почав переговори.

Причому Трамп не перший президент США, який волів би купити Гренландію. У 1946 році президент США Гаррі Трумен пропонував за це $100 мільйонів, але отримав відмову.

А кілька днів тому Трамп запропонував перетворити Канаду на ще один штат США і назвав це «чудовою ідеєю».