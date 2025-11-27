Данія створила «нічну варту», щоб відстежувати заяви Трампа про Гренландію

Міністерство закордонних справ Данії запустило «нічну варту», щоб відстежувати заяви та дії президента Дональда Трампа, поки Копенгаген спить.

Про це пише Politiken.

Чергові починають роботу о 17:00, а о 07:00 ранку готують зведення про все, що Трамп сказав чи зробив за ніч. Потім дані розсилають уряду та відповідним відомствам.

У міністерстві пояснили, що це зробили, аби не змушувати всіх чиновників прокидатися серед ночі й хапатися за телефони, коли президент США знову щось заявляє. Тепер цим займається одна команда, яка «колективно» тримає всіх у курсі подій.

Видання пише, що такий режим у міністерстві запровадили навесні — після дипломатичної суперечки між Данією та США через Гренландію. Тоді Трамп пригрозив «узяти острів під контроль», що спричинило політичний скандал і різку реакцію Копенгагену.

Джерела The Guardian кажуть, що вплинув і часовий розрив: поки в Данії ніч, Трамп активно публікує заяви та коментарі.

Колишній аналітик данської військової розвідки Якоб Каарсбо назвав «нічну варту» ознакою того, що часи, коли США були для Данії «найважливішим союзником», минули.

Гренландія та США

У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що «володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю» для нацбезпеки США. Він казав, що зацікавлений у купівлі острова, ще під час свого першого президентського терміну. Згодом він знову й знову повторював, що хоче заволодіти островом.

Після заяви Трампа Данія вирішила суттєво збільшити витрати на оборону острова, а також змінила королівський герб, щоб на ньому став помітніший символ Гренландії та Фарерських островів.

Опитування свідчать, що майже 85% мешканців Гренландії проти її виходу зі складу Данського королівства та приєднання до складу США. У березні 2025 року в Гренландії пройшли парламентські вибори, перемогла правоцентристська партія Demokraatit — вона підтримує незалежність острова.

У листопаді парламент Гренландії ухвалив закон, який обмежує право іноземців на купівлю нерухомості на острові. Це сталося на тлі зростання інтересу США до придбання нерухомості в Гренландії.