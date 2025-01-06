У Данії змінили королівський герб після заяв Трампа про намір купити Гренландію

Король Данії Фредерік змінив королівський герб, аби на ньому був помітніший символ Гренландії та Фарерських островів. Це сталось після того, як обраний президент США Дональд Трамп знову захотів купити Гренландію.

Про це пише The Guardian.

Протягом 500 років на королівських гербах Данії зображали три корони — символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією в період 1397—1523 років. Але в оновленій версії герба корони замінили на більші зображення білого ведмедя і барана — вони символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно.

Зліва — стара версія королівського герба Данії. Справа — оновлена, із символічними зображеннями білого ведмедя і барана.

Королівський дім Данії заявив, що оновлений герб «зміцнює авторитет співдружності». А три корони прибрали, бо вони більше «не актуальні».