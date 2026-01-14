Денис Шмигаль став першим віцепремʼєром і міністром енергетики

Депутати Верховної Ради проголосували за призначення Дениса Шмигаля міністром енергетики України та першим віцепремʼєр-міністром.
Про це стало відомо з трансляції пленарного засідання Ради 14 січня.
Це рішення підтримали 248 нардепів, двоє проголосували проти.
Під час виступу в парламенті перед голосуванням Шмигаль наголосив, що відновлення енергетики України — це головне. Рішення щодо цього мають ухвалювати у пришвидшеному темпі.
«Пріоритетом залишається підтримка енергетики, додаткові виплати, захист на прифронтових територіях. Стійкість — другий пріоритет, не менш практичний. Буде посилено увагу до необхідних інженерних рішень щодо захисту, буде особлива увага до централізації енергосистеми. Модернізація — це третій пріоритет. Нам потрібна швидка інтеграція в європейський простір», — сказав Шмигаль.
Він додав, що Міненерго, попри кризову ситуацію в енергетиці України сьогодні, може забезпечити справедливий розподіл енергоресурсів і впливати на захист енергообʼєктів і на розвиток генерації енергії.
На запитання нардепів про критичну ситуацію з енергетикою у великих містах після російських обстрілів новий міністр енергетики заявив, що на відміну від Харкова Київ не був підготовлений до викликів проходження опалювального сезону в умовах війни.
«Тому зараз доведеться вживати кризових заходів. Ми до цього готові», — додав він.
- 13 січня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони, яку він обіймав з липня 2025 року. Але призначити його на посаду першого віцепремʼєр-міністра і міністра енергетики того ж дня не змогли.
- Попередню голову Міненерго Світлану Гринчук звільнили в листопаді 2025 року. Вона та її попередник Герман Галущенко фігурують у розслідуванні НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Денис Шмигаль був премʼєр-міністром України у 2020—2025 роках. До цього він обіймав посади голови Івано-Франківської ОДА (у 2019—2020 роках) та віцепремʼєр-міністра — міністра розвитку громад і територій у 2020 році.