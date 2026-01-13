Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля віцепремʼєром і міністром енергетики

Верховна Рада України не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра і міністра енергетики.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
За проголосували лише 210 депутатів з необхідних 226. Фракції проголосували так:
- «Слуга народу»: за — 153; проти — 0; утрималися — 3; не голосували — 22; відсутні — 51;
- «Європейська солідарність»: за — 0; проти — 2; утрималися — 17; не голосували — 0; відсутні — 7;
- «Батьківщина»: за — 0; проти — 0; утрималися — 6; не голосували — 8; відсутні — 11;
- «Голос»: за — 0; проти — 1; утрималися — 6; не голосували — 2; відсутні — 10;
- депутатська група «Платформа за життя та мир»: за — 16; проти — 0; утрималися — 0; не голосували — 2; відсутні — 3;
- депутатська група «ДОВІРА»: за — 16; проти — 0; утрималися — 0; не голосували — 2; відсутні — 1;
- депутатська група «Партія “За майбутнє”»: за — 7; проти — 0; утрималися — 0; не голосували — 2; відсутні — 8;
- депутатська група «Відновлення України»: за — 10; проти — 0; утрималися — 0; не голосували — 0; відсутні — 7;
- позафракційні депутати: за — 8; проти — 1; утрималися — 1; не голосували — 6; відсутні — 6.
Також нардепи не змогли перейти до призначення міністра оборони — мали голосувати за Михайла Федорова. У парламенті оголосили перерву, депутати пішли на нараду.
Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що після цього з порядку денного зняли всі кадрові питання. До голосувань Рада повернеться вже завтра, 14 січня.
- Раніше сьогодні 13 січня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони, Федорова з посади першого віцепремʼєра — міністра цифрової трансформації, а Василя Малюка — з посади голови СБУ.