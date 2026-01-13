Новини

Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля віцепремʼєром і міністром енергетики

Автор:
Олександр Булін
Дата:

Верховна Рада України не змогла призначити Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєр-міністра і міністра енергетики.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

За проголосували лише 210 депутатів з необхідних 226. Фракції проголосували так:

  • «Слуга народу»: за — 153; проти — 0; утрималися — 3; не голосували — 22; відсутні — 51;
  • «Європейська солідарність»: за — 0; проти — 2; утрималися — 17; не голосували — 0; відсутні — 7;
  • «Батьківщина»: за — 0; проти — 0; утрималися — 6; не голосували — 8; відсутні — 11;
  • «Голос»: за — 0; проти — 1; утрималися — 6; не голосували — 2; відсутні — 10;
  • депутатська група «Платформа за життя та мир»: за — 16; проти — 0; утрималися — 0; не голосували — 2; відсутні — 3;
  • депутатська група «ДОВІРА»: за — 16; проти — 0; утрималися — 0; не голосували — 2; відсутні — 1;
  • депутатська група «Партія “За майбутнє”»: за — 7; проти — 0; утрималися — 0; не голосували — 2; відсутні — 8;
  • депутатська група «Відновлення України»: за — 10; проти — 0; утрималися — 0; не голосували — 0; відсутні — 7;
  • позафракційні депутати: за — 8; проти — 1; утрималися — 1; не голосували — 6; відсутні — 6.

Також нардепи не змогли перейти до призначення міністра оборони — мали голосувати за Михайла Федорова. У парламенті оголосили перерву, депутати пішли на нараду.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк повідомив, що після цього з порядку денного зняли всі кадрові питання. До голосувань Рада повернеться вже завтра, 14 січня.

  • Раніше сьогодні 13 січня Верховна Рада звільнила Шмигаля з посади міністра оборони, Федорова з посади першого віцепремʼєра — міністра цифрової трансформації, а Василя Малюка — з посади голови СБУ.