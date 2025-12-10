ДБР підтвердило, що фігуранти справи «Мідас» приходили в їхній офіс і спілкувалися з працівниками

Державне бюро розслідувань під час внутрішнього розслідування зʼясувало, що фігуранти справи про масштабну корупцію в «Енергоатомі» приходили до будівлі Центрального апарату ДБР в Києві.

Про це заявили представники ДБР на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.

Керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток зазначив, що Бюро встановили факт перебування фігурантів справи «Мідас» в офісі ДБР, а також мету, логіку, підстави та предмет обговорення, з якими вони відвідували приміщення.

Також вдалося встановити людей, з якими спілкувалися фігуранти. Це слідчий Бюро і керівник одного з підрозділів.

Телефон слідчого, де було листування з учасником злочинної групи, оглянули. Але в ДБР кажуть, що це було листування «виключно робочого характеру» в рамках іншого кримінального провадження, яке веде цей слідчий.

Зокрема, Ігор Миронюк, який фігурує у розслідуванні НАБУ як «Рокет», півтори години говорив зі слідчим у фойє ДБР. Цю розмову в Бюро документально не оформили.

Відео відвідування будівлі ДБР фігурантами не збереглось. Представник Бюро каже, що дані з відеокамер доступні лише 14 днів.

Чобіток додав, що наразі жодного з працівників ДБР, з якими спілкувалися фігуранти справи «Мідас», не притягнули до відповідальності та навіть не відсторонили.

Раніше Державне бюро розслідувань за результатами свого внутрішнього розслідування заявило, що жодного тиску чи впливу на своїх працівників у справі «Мідас» не зафіксували.

Слідчі перевіряли інформацію про отримання хабарів окремими працівниками ДБР за доступ до даних про розслідування НАБУ, тиск на окремих посадовців та обшуки на замовлення фігурантів справи.

ДБР не підтвердило інформацію про вплив на своїх працівників, які фігурують на «плівках Міндіча». Про кого саме йдеться — не вказують, але на «плівках Міндіча» та судових засіданнях щодо фігурантів цієї справи згадували про можливий звʼязок з ДБР Ігоря Миронюка («Рокет»).