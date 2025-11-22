ДБР оприлюднило попередні результати розслідування про можливі звʼязки своїх працівників з фігурантами справи «Мідас»

Державне бюро розслідувань не зафіксувало жодного випадку тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників Бюро у справі про розслідування корупції в енергетиці.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі перевіряли інформацію про отримання хабарів окремими працівниками ДБР за доступ до даних про розслідування, про тиск на окремих посадовців та обшуки на замовлення фігурантів справи.

Загалом у рамках розслідування ДБР допитало понад 30 людей, провело 12 впізнань за фото, скерувало 19 запитів.

У Бюро зʼясували, що деякі фігуранти справи «Мідас» відвідували будівлю ДБР через обставини, повʼязані з розслідуванням іншого кримінального провадження. Там кажуть, що особливо ретельно перевірили можливий вплив фігурантів справи «Мідас» на співробітників ДБР.

«За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії на прохання фігурантів справи НАБУ не вчинялися», — резюмували в Бюро.

Також там не підтвердили інформацію про будь-який вплив на своїх працівників, які фігурують на «плівках Міндіча». Іменен не називають, але на «плівках Міндіча» та судових засіданнях щодо фігурантів цієї справи згадували про можливий звʼязок з ДБР Ігоря Миронюка («Рокет»).

Проведений аналіз вказав виключно на бажання фігурантів справи «Мідас» отримати доступ до слідчих органів, а не на реальні факти впливу чи досягнуті домовленості.

Досудове розслідування триває. Попередні висновки перевірки ДБР передали голові Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України.