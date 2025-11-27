За Ігоря «Рьошика» Фурсенка внесли 95 млн грн застави. Журналісти зʼясували, що це зробила «фірма з торгівлі деревиною»

За фігуранта справи про корупцію в «Енергоатомі» Ігоря Фурсенка внесли 95 мільйонів гривень застави. На записах, які опублікувало НАБУ, він відомий як «Рьошик».

Про це пишуть «Схеми» з посиланням на адвоката Петра Бойка та на джерела серед правоохоронців.

Заставу внесли 24 листопада. Наступного дня Фурсенка випустили з СІЗО. Він зобовʼязаний здати паспорти та носити електронний браслет.

Слідчі називають Фурсенка головним бухгалтером злочинної організації. На записах НАБУ він скаржився співрозмовнику, що йому було важко нести в коробці 1,6 мільйона (ймовірно — доларів).

За даними «Схем», гроші внесла компанія «Варус Сінерджи». Її діяльність — оптова торгівля деревиною і будматеріалами, а статутний капітал — 100 тисяч гривень. Компанію зареєстрували в Маріуполі у 2019 році, а у 2022-му змінили юридичну адресу на Київ.

Власником компанії вказаний Богдан Фуркевич з Камʼянець-Подільського. У сервісі Getcontact його номер телефону підписаний як «Богдан Рішало Від Андрія», «Богдан Поліція» та «Богдан Воїнкомат Камʼянець». На дзвінки журналістів Фуркевич не відповів.

13 листопада стало відомо, що сукупно 37 мільйонів гривень застави внесли за двох жінок, яких у справі називають працівницями «бек-офісу». Ймовірно, йдеться про Лесю Устименко і Людмилу Зоріну. «Схеми» з посиланням на джерела писали, що це зробила компанія «Вангар». Її створили у травні цього року, основний вид діяльності — «виробництво мебелі», а статутний капітал — 1 000 грн.