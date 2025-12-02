Батька детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова випустили з-під варти

Нині детектив, який допоміг отримати низку доказів у справі про корупцію в «Енергоатомі», залишається під вартою.

Пізніше Магамедрасулову-молодшому оголосили про нову підозру — за версією слідства, він допомагав з махінаціями конвертаційним центрам.

Руслана і Сентябра Магамедрасулових затримали 21 липня. Їх обвинувачують у незаконному бізнесі з РФ та продажу технічних конопель до Дагестану.

Захист звернув увагу на погіршення стану здоров’я Сентябра — чоловік втратив зір на праве око і потребує оперативного втручання.

Хоча прокурор просив утримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 900 тисяч гривень.

Справа «Енергоатому»

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Фурсенка — 95 мільйонів гривень.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Гринчук та Галущенка звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту. Крім того, Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча, якого вважають одним з організаторів корупційної схеми в енергетиці.