Детектив НАБУ: посадовець Бюро Магамедрасулов, який зараз під вартою, допоміг отримати низку доказів у справі «Енергоатому»

Ольга Березюк
Детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який зараз перебуває під вартою, допоміг отримати низку ключових доказів у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Про це розповів керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі «УП.Чат».

«А насправді Руслан Магамедрасудов, який перебуває в СІЗО, був безпосередньо дотичним до цієї справи. Завдяки йому ми отримали низку доказів, які в цій справі відіграли ключову роль», — сказав детектив.

Абакумов також повідомив, що під час обшуків у цій справі правоохоронці вилучили понад $4 мільйони.

«Це кошти, знайдені безпосередньо в учасників злочинної організації, які на даному етапі вилучені. Ми провели вже багато обшуків, частина — триває. На деяких ще вилучаються кошти. Зараз ми бачимо там вже понад $4 мільйони», — розповів він.

За словами керівника групи детективів НАБУ, це обігові кошти, які видавали відповідно до вказівок керівників злочинної організації.

Справа «Енергоатому»

Вранці 10 листопада НАБУ повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги / поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

У цій справі затримали пʼять людей, а сімом оголосили підозри. Це:

  • бізнесмен — керівник злочинної організації, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон»;
  • колишній радник міністра енергетики — він же «Рокет»;
  • виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» на прізвисько «Тенор»;
  • чотири «працівники» бекофісу з легалізації коштів.

НАБУ не називає імен жодного з фігурантів, але нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк стверджує, що «Карлсон» — це Тимур Міндіч, якого називають другом президента України Володимира Зеленського та одним зі співвласників фірми «Студія Квартал-95».

За словами Железняка, «Рокет» — це ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк, «Тенор» — виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому» Дмитро Басов.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко — нинішній міністр юстиції України. У нього в межах справи проходили обшуки.

За даними НАБУ, у справі про корупцію у сфері енергетики фігуранти легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.