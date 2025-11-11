Детектив НАБУ: посадовець Бюро Магамедрасулов, який зараз під вартою, допоміг отримати низку доказів у справі «Енергоатому»

Детектив Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, який зараз перебуває під вартою, допоміг отримати низку ключових доказів у справі про корупцію в «Енергоатомі».

Про це розповів керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов в ефірі «УП.Чат».

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

«А насправді Руслан Магамедрасудов, який перебуває в СІЗО, був безпосередньо дотичним до цієї справи. Завдяки йому ми отримали низку доказів, які в цій справі відіграли ключову роль», — сказав детектив.

Абакумов також повідомив, що під час обшуків у цій справі правоохоронці вилучили понад $4 мільйони.

«Це кошти, знайдені безпосередньо в учасників злочинної організації, які на даному етапі вилучені. Ми провели вже багато обшуків, частина — триває. На деяких ще вилучаються кошти. Зараз ми бачимо там вже понад $4 мільйони», — розповів він.

За словами керівника групи детективів НАБУ, це обігові кошти, які видавали відповідно до вказівок керівників злочинної організації.