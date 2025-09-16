Заарештованому високопосадовцю НАБУ Магамедрасулову оголосили ще одну підозру. Що відомо

Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань повідомили про нову підозру заарештованому високопосадовцю Національного антикорупційного бюро Руслану Магамедрасулову. За версією слідства, він допомагав з махінаціями конвертаційним центрам.

Про це повідомляє СБУ без імені фігуранта, але з деталей, де йдеться про одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який зараз перебуває під вартою за підозрою в пособництві державі-агресору, стає зрозуміло, що мова про Руслана Магамедрасулова.

Під час досудового розслідування слідчі зʼясували, що окрім допомоги батьку в торгівлі з Росією, високопосадовець НАБУ використовував свої звʼязки та службовий вплив для незаконних схем з податками українських компаній.

Таку інформацію СБУ, ОГП і ДБР отримали, зокрема, з телефону підозрюваного.

За матеріалами слідства, навесні цього року Магамедрасулов отримав від одного зі своїх контактів пропозицію вирішити «проблемні питання» в податкових органах для низки українських підприємств.

У листуванні йшлося про те, що Державна податкова служба України приймала незаконні рішення, зокрема щодо майже десяти компаній зі списку ризикових. Це мало дозволити зацікавленим людям проводити фінансові операції на приблизно 30 мільйонів гривень.

При перевірці роботи цих компаній знайшли ознаки того, що вони були частиною схеми «конвертаційного центру».

Слідство каже, що в обмін на цю «послугу» контакт пообіцяв передати високопосадовцю НАБУ неправомірну вигоду — 900 тисяч гривень.

Магамедрасулов, як пише Служба безпеки, прийняв цю пропозицію і намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця Державної податкової служби. Також він звертався по допомогу з цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані люди підтвердили, що працівник Бюро справді звертався до них із таким проханням.

Магамедрасулову повідомили про підозру в зловживанні впливом. Досудове розслідування триває.

У СБУ вкотре наголосили, що це кримінальне провадження стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має стосунку до ефективної роботи НАБУ.