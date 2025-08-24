Зустріч у Білому домі, удари по «Дружбі» та обмін полоненими. Головне за тиждень

Головна подія цього тижня — зустріч президента Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами у Білому домі. Цього разу обійшлося без сварок.

Крім того, українська влада офіційно підтвердила виробництво вітчизняної далекобійної ракети «Фламінго», Сили оборони кілька разів атакували нафтопровід «Дружба», а також відбувся масштабний обмін полоненими.

«Бабель» зібрав головні події тижня, щоб ви були в курсі новин.

Саміт у Білому домі та гарантії безпеки

У понеділок, 18 серпня, Володимир Зеленський, Дональд Трамп та низка європейських лідерів зібрались у Вашингтоні, щоб обговорити саміт американського президента з Путіним та врегулювання війни в Україні.

Спершу Трамп і Зеленський провели спільну пресконференцію. Український президент передав лист від Олени Зеленської для першої леді США Меланії Трамп та наполягав на безпекових гарантіях. Президент Трамп вкотре повторив, що Україну не візьмуть до НАТО, але пообіцяв, що «ми надамо їм дуже гарні безпекові гарантії». Пізніше Трамп наголосив, що США точно не відправлятимуть війська в Україну, але не виключив авіапідтримки європейських військ.

На багатосторонній зустрічі президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили, що спочатку потрібно досягнути припинення вогню, а вже потім мирної угоди. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні пропонувала безпекові гарантії, які працюватимуть за принципом 5 статті Статуту НАТО.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки. Головні підсумки зустрічі «Бабель» зібрав ось тут.

Зміни до державного бюджету

Верховна Рада 20 серпня ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт № 13439-3, яким внесла зміни до держбюджету на 40 мільярдів гривень.

Документ стосується переважно невійськових видатків. Серед основних статей:

25,5 млрд грн — поповнення резервного фонду держбюджету (непередбачувані військові і гуманітарні видатки), з них 8 млрд грн можуть спрямувати «Укрзалізниці»;

4,3 млрд грн для Мінцифри (1,4 млрд грн підуть на закупівлю спеціальної техніки, дронів та обладнання, а ще 2,8 млрд грн — на гранти на розвиток виробництва у сфері defense tech);

4,6 млрд грн — харчування учнів початкових класів в усіх областях та 5—11 класів на прифронтових територіях.

Цей документ передбачає переспрямування частини податку на прибуток банків з бюджету Києва до загального фонду держбюджету (8 млрд грн). Проти цієї норми різко виступала опозиція.

Українська ракета «Фламінго»

Вперше про ракету повідомили ще минулого тижня, однак 18 серпня її виробництво підтвердив міністр оборони України Денис Шмигаль. Дальність ракети — 3 000 кілометрів, вага бойової частини — 1 тонна.

А 21 серпня президент Зеленський повідомив, що наприкінці 2025 року та на початку 2026 в Україні мають розпочати масове виробництво ракети.

Удари по «Дружбі»

Атаки по нафтоперекачувальних станціях на нафтогоні «Дружба» почалися ще 13 серпня. У ніч проти 18 серпня Сили оборони України вдарили по ньому вдруге, а пізно ввечері 21 серпня — втретє.

20 серпня голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що через удари постачання нафти до країни припинилося. Він назвав атаку «обурливою і неприйнятною». Утім, того ж дня Єврокомісія заперечила скарги Будапешту про те, що удари по нафтопроводу «Дружба» впливають на постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

Через ці атаки премʼєр Угорщини Віктор Орбан навіть написав листа до президента США Дональда Трампа.

Новий транш допомоги від ЄС

Україна 22 серпня отримала €4,05 мільярда від Євросоюзу в рамках двох програм: Ukraine Facility та ERA Loans.

При цьому в межах Ukraine Facility транш був урізаний, оскільки Україна виконала не всі реформи, необхідні для цього фінансування.

Звільнення сіл на Донеччині

Цього тижня стало відомо про звільнення чотирьох населених пунктів у Донецькій області. Це Михайлівка, Зелений Гай, Володимирівка та Новомихайлівка.

Обмін полоненими

У День Незалежності, 24 серпня, Україна провела черговий обмін полоненими. Україна не називала точну кількість повернених, хоча в РФ повідомляли про формат «146 на 146».

Додому повернулись військові та восьмеро цивільних. Серед них — журналіст УНІАН Дмитро Хилюк та колишній мер Херсону Володимир Миколаєнко.