Трамп: США можуть надати Україні авіапідтримку у рамках потенційної мирної угоди з РФ

Вашингтон готовий надати авіаційну підтримку Україні, якщо буде досягнуто потенційної мирної угоди з Росією.

Про це в інтерв’ю Fox News заявив президент США Дональд Трамп, пише Sky News.

Водночас він виключив розміщення американських військ на території України.

«Коли йдеться про безпеку, європейці готові відправити своїх людей на місце. Ми готові допомогти їм, особливо, ймовірно, з повітря», — сказав Трамп.

Він не вказав деталей. Проте раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила журналістам, що повітряна підтримка США є «варіантом і можливістю».

«Президент чітко заявив, що американські війська не будуть в Україні, але ми, безумовно, можемо допомогти в координації і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам», — сказала Левітт.

Гарантії безпеки для України

На перемовинах у Вашингтоні за участі Трампа, Зеленського і низки європейських лідерів 18 серпня питання гарантій української безпеки було ключовим. Зокрема, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії нададуть різні європейські країни за координації США.

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.

WSJ також писало, що саме Рубіо може очолити робочу групу, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України. Вона складатиметься з радників з національної безпеки та представників НАТО. Гарантії безпеки міститимуть такі компоненти: військова присутність, протиповітряна оборона, озброєння та моніторинг припинення бойових дій.

Пізніше Трамп виключив розміщення американських військ в Україні, але запевнив, що Україна отримає «багато землі».