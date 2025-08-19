WSJ: Держсекретар США очолить групу, яка розроблятиме гарантії безпеки для України

Державний секретар США Марко Рубіо стане очільником робочої групи радників з національної безпеки та представників НАТО, яка працюватиме над проєктом безпекових гарантій для України.

Про це домовились президент США Дональд Трамп та європейські лідери, пише The Wall Street Journal.

Гарантії безпеки будуть складатися з чотирьох компонентів, а саме військової присутності, протиповітряної оборони, озброєння та моніторингу припинення бойових дій.

Джерела медіа серед європейських посадовців, ознайомлених із перебігом переговорів, додали, що США можуть надати непряму військову підтримку європейським миротворцям, не вводячи американських військ на територію України.

У Білому домі відмовились від коментарів для The Wall Street Journal. Пресслужба Рубіо не відповіла на запит журналістів.

Зустріч Трампа, Зеленського і лідерів ЄС у Вашингтоні: що відомо

Президент Володимир Зеленський, президент США Дональд Трамп і сім європейських лідерів 18 серпня провели зустріч у Білому домі. Вони обговорювали гарантії безпеки для України й тристоронні перемовини президентів США, України та Росії.

На перемовинах зосередились на питаннях гарантій української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Після зустрічі Трамп у Truth Social написав, що сторони обговорювали, які гарантії «нададуть різні європейські країни за координації США».

Під кінець переговорів американський президент подзвонив Путіну. Після розмови він написав, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі із Зеленським і Путіним.

Згодом Марко Рубіо заявив, що після завершення війни Україна матиме право укладати угоди про безпеку не лише зі Штатами та країнами Європи. Вашингтон зараз працює над цим.