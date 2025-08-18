Sky News: У Європі сперечаються щодо місця зустрічі Трампа, Зеленського і Путіна. Серед варіантів Будапешт, Рим і Женева

Майбутня зустріч президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися в Європі. Проте конкретного місця наразі не визначено.

Про це пише Sky News із посиланням на європейських дипломатів.

Залежно від того, як пройде зустріч у Вашингтоні, американські колеги попросили європейських дипломатів бути готовими до тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського й Путіна, яка може відбутися цього тижня.

США та ЄС домовилися про проведення зустрічі в Європі, якщо в останній момент не станеться змін.

За даними медіа, під час відеодзвінка «коаліції охочих» прем’єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала Рим як місце проведення. Тимчасом президент Франції Емманюель Макрон наполягав, щоб це була швейцарська Женева.

Водночас Зеленський і Трамп віддають перевагу Ватикану, але Путін схиляється до Женеви.

Міністерства закордонних справ Італії та Швейцарії заявили про готовність провести переговори. Проте дипломати ЄС також розглядають інші варіанти, включно з Будапештом і Гельсінкі.