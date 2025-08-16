Axios: Трамп у розмові з європейцями назвав дату можливого саміту за участі Путіна та Зеленського

Президент США Дональд Трамп хоче організувати тристоронню зустріч за участі очільника Кремля Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського вже в пʼятницю, 22 серпня.

Про це він сказав європейським лідерам під час розмову за результатами саміту на Алясці, пише Axios із посиланням на джерела.

Водночас публічно за результатами саміту ні Путін, ні Трамп не озвучували планів про організацію тристоронньої зустрічі.

«Мирний план» Путіна

Раніше агентство Reuters писало, що на спільній онлайн-зустрічі Трамп передав Зеленському пропозицію Путіна — заморозити більшу частину лінії фронту в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донеччини. Зеленський ідею відкинув, казали джерела.

Про таку ж пропозицію Путіна писало і агентство Bloomberg. А видання The New York Times стверджувало, що Путін також вимагав офіційного статусу для російської мови в Україні та безпеки для УПЦ МП.

За даними NYT, як гарантію безпеки Путін пропонував письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну. Джерело Axios додає, що Путін у розмові згадував Китай як одного з можливих гарантів безпеки для України.