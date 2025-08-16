Bloomberg: Путін все ще хоче отримати весь Донбас — про це Трамп розповів Зеленському телефоном

Президент США Дональд Трамп у розмові з українським лідером Володимиром Зеленським заявив, що очільник Кремля Володимир Путін не змінив позицію щодо питання територій.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Співрозмовники видання кажуть, що Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом. Водночас сам Трамп підкреслив, що питання територій повинен вирішувати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на неокуповані частини Запорізької та Херсонської областей, фактично заморозивши там лінію фронту.

Що відомо про перемовини Путіна і Трампа

Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно. Також не лунало жодних домовленостей щодо тристороннього саміту за участі Зеленського.

Зранку 16 серпня Трамп провів телефону розмову з Володимиром Зеленським, вона тривала понад півтори години — спершу тет-а-тет, потім приєдналися європейські лідери. Президент США поінформував Зеленського про свою зустріч з Путіним і про основні пункти їхньої розмови.

Тоді ж стало відомо, що Трамп запросив Володимира Зеленського зустрітися 18 серпня у Вашингтоні — президент України каже, що там вони там обговорять «всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни».

Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що«усі разом» вирішили, що треба одразу переходити до мирної угоди, а не говорити про тимчасове перемир’я.