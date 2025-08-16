Reuters: Зеленський у розмові з Трампом відмовився передавати Донбас під контроль РФ

Президент України Володимир Зеленський під час розмови з американським колегою Дональдом Трампом відмовився від ідеї повністю передати Донеччину Росії.

Про це пише Reuters, посилаючись на власні джерела.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

За даними агентства, на спільній онлайн-зустрічі Трамп передав Зеленському пропозицію Путіна — заморозити більшу частину лінії фронту в обмін на виведення українських військ з неокупованої частини Донеччини. Зеленський ідею відкинув.

Про таку пропозицію Путіна раніше писало агентство Bloomberg. А видання The New York Times стверджувало, що Путін на зустрічі з Трампом вимагав офіційного статусу для російської мови в Україні та безпеки для УПЦ МП.

За даними NYT, як гарантію безпеки Путін пропонував письмову обіцянку більше не нападати на Україну чи будь-яку європейську країну.

Перемовини Путіна і Трампа

Путін і Трамп 15 серпня провели перемовини у форматі «три на три». Зустріч тривала близько трьох годин, після неї президент США й очільник Кремля виступили з короткими тезами, але на запитання журналістів відповідати не стали. Жодних суттєвих заяв про припинення вогню в Україні та повʼязані з цим питання лідери не зробили, проте обидва відгукувались про перемовини позитивно. Також не лунало жодних домовленостей щодо тристороннього саміту за участі Зеленського.

Зранку 16 серпня Трамп провів телефону розмову з Володимиром Зеленським, вона тривала понад півтори години — спершу тет-а-тет, потім приєдналися європейські лідери. Президент США поінформував Зеленського про свою зустріч з Путіним і про основні пункти їхньої розмови.

Тоді ж стало відомо, що Трамп запросив Володимира Зеленського зустрітися 18 серпня у Вашингтоні — президент України каже, що там вони там обговорять «всі деталі по завершенню вбивств, по завершенню війни».

Трамп після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, європейськими лідерами та зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним заявив, що «всі разом» вирішили, що треба одразу переходити до мирної угоди, а не говорити про тимчасове перемир’я.