Reuters дізналося, де можуть зустрітися Зеленський та Путін

Президент України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін можуть зустрітися в Угорщині.

Про це пише агенство Reuters із посиланням на високопосадовця адміністрації США.

Після зустрічі у Білому домі Зеленський заявив, що Росія запропонувала провести спочатку двосторонню зустріч Україна — Росія, а потім вже тристоронню.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Трамп домовився про зустріч між Зеленським і Путіним упродовж наступних двох тижнів. Він додав, що не знає, «чи вистачить Путіну сміливості» відвідати такий саміт.

Президент Фінляндії Александер Стубб казав, що у розмові з Трампом Путін погодився на двосторонню зустріч із Володимиром Зеленським. Проте офіційно Москва цього не підтверджувала.

Помічник президента РФ Ушаков за підсумками розмови Путіна з президентом США Трампом заявив, що Росія готова «вивчити можливість підвищення рівня представництва Москви і Києва» на переговорах.

Результати перемовин у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський 18 серпня зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі. Вони мали двосторонню зустріч з делегаціями, а потім багатосторонні перемовини разом з європейськими лідерами.

На перемовинах зосередились на питаннях гарантій української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО. Після зустрічі Трамп написав, що сторони обговорювали, які гарантії «нададуть різні європейські країни за координації США».

Зеленський заявив про пакет українських пропозицій щодо закупівлі американської зброї на $90 мільярдів — вони мають стати частиною гарантій безпеки.

Під кінець переговорів американський президент подзвонив Путіну. Після розмови він написав, що розпочав підготовку тристоронньої зустрічі із Зеленським і Путіним.