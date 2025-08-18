Трамп, Зеленський і європейські лідери провели пресконференцію. Головне з неї

Трамп повторив, що хоче укласти одразу мирну угоду, як він це зробив у «шести інших війнах», а не обмежуватись перемирʼям.

Президент України Зеленський, президент США Дональд Трамп і сім європейських лідерів провели спільну пресконференцію після двосторонньої зустрічі Трампа і Зеленського та перед початком багатостороніх перемовин у Білому домі.

Президент України знову подякував за листа Меланії Трамп Путіну стосовно викраденних українських дітей.

Що казали європейські лідери

Президент Францію Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосили, що спочатку потрібно досягнути перемирʼя, а вже потім мирної угоди.

Макрон порушив питання про загальноєвропейську безпеку і запропонував після тристоронньої зустрічі провести чотиристоронню, додавши європейців.

Також європейські лідери порушили питання української безпеки. Премʼєрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що сторони почнуть з розгляду гарантій, на кшталт гарантій статті 5 статуту НАТО.

Канцлер Німеччини Мерц:

«Ми б усі хотіли побачити перемирʼя вже наступної зустрічі. Я не можу уявити собі наступну зустріч без перемирʼя».

Премʼєрка Італії Мелоні:

В першу чергу ми будемо обговорювати безпекові гарантії, щоб ця війна не почалася знову. Ми почнемо з пропозиції, такої як стаття 5 НАТО.

Президент Франції Макрон:

Спочатку ми маємо говорити про перемирʼя, а потім, коли ми будемо говорити про мир, має стояти питання про безпекові гарантії. Серед них забезпечення української армії та загальноєвропейська безпека.

Премʼєр-міністр Великої Британії Стармер погодився з тим, що спочатку має обговорюватися перемирʼя, а вже потім повноцінна мирна угода.

Президент Фінляндії Стубб:

Багато хто може запитати, що тут робить президент Фінляндії. Але ми маємо дуже довгий кордон з Росією. І великий історичний досвід війн. У 1944 році ми змогли знайти рішення. І я сподіваюсь, що ми знайдемо його й цього разу.

Генсек НАТО Рютте і голова Єврокомісії фон дер Ляєн також висловили свою прихильність пошуку рішення для мирного процесу.