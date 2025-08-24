Українські Сили оборони звільнили Новомихайлівку на Донеччині.

Про це повідомляє Головне управління розвідки.

Успішну наступальну операцію провели сили департаменту активних дій ГУР, зокрема підрозділу «Артан», і 2 штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом.

Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Росіяни втратили близько роти особового складу та були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту.

За даними аналітичного проєкту DeepState, Новомихайлівка була під окупацією росіян з 24 червня 2025 року.