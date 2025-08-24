Українські Сили оборони звільнили Новомихайлівку на Донеччині.
Про це повідомляє Головне управління розвідки.
Успішну наступальну операцію провели сили департаменту активних дій ГУР, зокрема підрозділу «Артан», і 2 штурмбату Третьої штурмової бригади. Підрозділи вибили окупантів та відновили контроль над населеним пунктом.
Згідно з перехопленнями, операція застала окупантів раптово. Росіяни втратили близько роти особового складу та були змушені перекидати резерви з інших ділянок фронту.
За даними аналітичного проєкту DeepState, Новомихайлівка була під окупацією росіян з 24 червня 2025 року.
- Раніше цього ж дня головком Олександр Сирський повідомив про звільнення ще трьох сіл на Донеччині — Михайлівки, Зеленого Гаю та Володимирівки.