Сили оборони звільнили від росіян три села на Донеччині

Три села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай та Володимирівку — звільнили від росіян.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

«Наші війська успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині — Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку», — зазначив він.

Сирський зазначив, що відвідав Покровський напрямок і поспілкувався з військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника. Це 25 повітряно-десантна, 68 єгерська, 32 і 155 механізовані бригади.