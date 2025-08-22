Україна отримала €4,05 мільярда від ЄС

Україна отримала €4,05 мільярда від Євросоюзу в рамках двох програм.

Про це повідомила Європейська комісія.

Із цієї суми €3,05 мільярда Україні передали врамках Ukraine Facility для відновлення та інтеграції. З цією виплатою загальна підтримка ЄС Україні в рамках цієї програми досягла €22,7 мільярда з моменту її початку 1 березня 2024 року.

Україна виконала не всі реформи, передбачені для цього траншу фінансування від Ukraine Facility. Тому отримала €3,05 мільярда замість запланованих €4,5 мільярда.

Ще мільярд євро Україна отримала в межах механізму ERA Loans, профінансованих із заморожених російських активів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року країни ЄС передали Україні гуманітарної, фінансової та військової допомоги на загальну суму €168,9 мільярда.