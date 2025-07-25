Україна отримає урізаний транш за програмою Ukraine Facility — виконала не всі реформи

Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє 25 липня на брифінгу заявив, що Україна виконала не всі реформи, передбачені для четвертого траншу фінансування в рамках механізму Ukraine Facility. Тому цього разу виплата буде частковою.

За його словами, Україна виконала 13 із 16 запланованих кроків, які були умовою для наступної виплати. Згідно з the Ukraine Facility до кінця березня 2025 року Україна мала виконати 16 контрольних показників. З трьох невиконаних реформ одна стосується децентралізації, друга — оновлення законодавства про Агентство розшуку майнових активів, а третя — процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду.

Європейська комісія рекомендувала Раді ЄС перерахувати €3,05 мільярда в рамках четвертого траншу Ukraine Facility. Якби Україна виконала всі 16 пунктів, то отримала б €4,5 мільярда. Тепер Україна має пільговий період, щоб виконати незавершені реформи, і може звітувати про них у майбутньому, щоб отримати кошти.