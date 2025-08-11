ЄС передасть €1,6 мільярда з доходів від заморожених активів РФ на підтримку України

Європейський Союз направить €1,6 мільярда прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на обслуговування кредитів, наданих Україні.
Про це повідомляють на офіційному сайті Європейської комісії.
Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за залишками готівки можуть залучати для підтримки України. 90% перших двох траншів використали для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% — через Ukraine Facility.
Починаючи з цього траншу, 95% надходжень використають для підтримки України через Механізм співробітництва в рамках кредитування для України (ULCM), а 5% — через EPF.
ULCM надає безповоротну підтримку Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у рамках механізму. Загальна кредитна підтримка в рамках механізму становить €45 мільярдів.
- Перший транш був у липні 2024 року — Україна отримала €1,5 мільярда. Тоді уточнили, що йдеться про доходи, які отримали оператори ЄС і центральні депозитарії цінних паперів від заморожених російських суверенних активів.
- 9 квітня 2025 року ЄС оголосив, що надасть €2,1 мільярда доходу від заморожених активів РФ на підтримку України. Це був другий подібний переказ, він охоплював доходи, які накопичили протягом другої половини 2024 року.