ЄС передасть €1,6 мільярда з доходів від заморожених активів РФ на підтримку України

Європейський Союз направить €1,6 мільярда прибутків, отриманих від заморожених російських активів, на обслуговування кредитів, наданих Україні.

Про це повідомляють на офіційному сайті Європейської комісії.

Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за залишками готівки можуть залучати для підтримки України. 90% перших двох траншів використали для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% — через Ukraine Facility.

Починаючи з цього траншу, 95% надходжень використають для підтримки України через Механізм співробітництва в рамках кредитування для України (ULCM), а 5% — через EPF.

ULCM надає безповоротну підтримку Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у рамках механізму. Загальна кредитна підтримка в рамках механізму становить €45 мільярдів.