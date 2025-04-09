ЄС передасть Україні ще понад €2 мільярди від заморожених активів Росії

ЄС надасть €2,1 мільярда доходу від заморожених активів РФ на підтримку України. Єврокомісія їх отримає вже цього тижня.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Це буде вже другий подібний переказ, він охоплюватиме доходи, які накопичили протягом другої половини 2024 року. Перший транш був у липні 2024 року — тоді Україна отримала €1,5 мільярда.

Йдеться про надприбутки, отримані від заморожених активів Центрального банку Росії, які зберігають Центральні депозитарії цінних паперів. Кошти заморожені через санкції, які ввів ЄС у відповідь на повномасштабну війну РФ проти України.

Хоча самі активи залишаються заблокованими, доходи, які вони генерують з часом, використовують для підтримки України. Кошти від цього траншу спрямують через Європейський фонд миру (EPF) та механізм Ukraine Facility, щоб допомогти зміцнити обороноздатність України та сприяти відновленню та реконструкції країни.

Цей захід є частиною незмінного зобов’язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Наступні виплати Україні дадуть переважно для того, щоб вона могла повернути гроші, які вже отримала в межах ініціативи ERA від країн G7. Невелика частина цих коштів і далі надходитиме через інший фонд — Європейський фонд миру (EPF).

Окрім того, сьогодні Україна також отримала чергову позику від ЄС у €1 мільярд — її гаситимуть коштом прибутків від заморожених російських активів. Завдяки цій виплаті загальні виплати Україні досягли €5 мільярдів. Попередній такий транш був у березні цього року.

Нові фінансові угоди України та ЄС

Також сьогодні, 9 квітня, Україна та ЄС підписали пʼять угод. До пакету входять три фінансові угоди між Європейським інвестиційним банком та Україною на загальну суму €300 мільйонів.

З цієї суми по €100 мільйонів виділять на три основні напрямки:

інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю обладнання для виробництва електроенергії або тепла;

проєкти, спрямовані на покращення водопостачання та водовідведення;

відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також модернізація основних соцпослуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

У Єврокомісії кажуть, що це зменшить навантаження на державну адміністрацію і допоможе ефективно реалізовувати проєкти. Європейський Союз підтримує це фінансування через програму Ukraine Facility.

Також Єврокомісія підписала з Україною угоду про участь у частині космічної програми Copernicus, а також у її підрозділах Space Weather Events (події космічної погоди) та Near-Earth Object (об’єкти, що наближаються до Землі). Це відкриє для України нові можливості — зокрема доступ до майбутньої послуги Space Weather, яка допоможе захищати українські супутники від збоїв, спричинених явищами космічної погоди. Це також буде корисно для післявоєнної оцінки руйнувань і подальшої відбудови.

Окрім цього, Україна підписала угоду про спільні закупівлі медичних засобів проти серйозних транскордонних загроз здоров’ю. Завдяки цій угоді всі учасники — включаючи ЄС та інші країни-кандидати — зможуть разом закуповувати ліки та медичні товари. Для України це означає, що вона зможе швидше й вигідніше отримувати потрібні ліки та медичні товари.